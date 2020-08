Mann treibt Einbrecher in die Flucht - Über 100 Temposünder - 21-Jähriger verletzt

Mieter treibt Einbrecher in die Flucht

Am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ist ein Unbekannter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Coburger Platz in Gotha eingebrochen. Der Täter gelangte gegen 3.10 Uhr offenbar über das am Haus befindliche Baugerüst bis zur Wohnung, machte sich dort an einem Fenster zu schaffen und gelangte ins Innere. Der 68 Jahre alte Wohnungsinhaber konnte den Unbekannten schließlich in die Flucht schlagen, gestohlen wurde nichts.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0199255/2020) zu melden.

Gegenstand auf Passanten geworfen

In der Nacht zu Freitag wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich am Coburger Platzes ein Vorfall ereignet habe, bei dem Unbekannte einen bislang unbekannten Gegenstand in Richtung eines 18 Jahre alten Passanten geworfen haben sollen. Der 18-Jährige sei beim Spaziergang mit einem Hund gegen 0 Uhr von mehreren Personen mit afrikanischem Erscheinungsbild zunächst verfolgt worden. Schließlich soll ein Gegenstand in Richtung des jungen Mannes geworfen worden sein, getroffen wurde er nicht. Im Anschluss seien die Männer in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Ermittlungen zu den Abläufen und Hintergründen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0199896/2020) zu melden.

117 Temposünder

Polizeibeamte haben Donnerstag zwischen 6.15 Uhr und 12 Uhr eine Messstelle auf der B88 in Georgenthal betrieben. Über 2500 Fahrer passierten die Kontrollstelle, 117 überschritten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die höchste erfasste Geschwindigkeit betrug 76 km/h. Gegen die Fahrer laufen Ordnungswidrigkeitenverfahren.

21-Jähriger bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Ruhlaer Straße in Waltershausen am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr hat ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer mittelschwere Verletzungen davon getragen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam er in Fahrtrichtung Langenhain in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn nach links von der Straße ab. Der Mercedes überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Rettung und Bergung kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

