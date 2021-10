Mann widersetzt sich in Gotha Polizisten und ruft um Hilfe

Gotha. Ein 38 Jahre alter Mann geriet in der Nacht zu Montag kurz vor 3 Uhr in der Seebergstraße in Gotha mit seinem Fahrrad in eine Verkehrskontrolle. Der Grund war, dass er kein Licht angebracht hatte.

Während der Durchsuchung begann sich laut Polizei der Herr plötzlich gegen die polizeiliche Maßnahme zu wehren. Dabei schrie er lautstark um Hilfe, was einige Anwohner veranlasste den Notruf zu wählen. Die Beamten konnten den 38-Jährigen unter Kontrolle bringen, beruhigen und somit blieben alle Beteiligten unverletzt.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Warum sich der Herr auf einmal zur Wehr setzte, ist derzeit nicht bekannt.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Vermehrt Diebstähle von Autos mit Keyless-Go-System in Thüringen