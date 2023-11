Weil ein 27-Jähriger in Gotha einen Böller warf, ging ein 25-Jähriger auf den Mann los. (Symbolbild)

Mann wird in Gotha krankenhausreif geprügelt – weil er einen Böller wirft

Gotha. Ein 27-Jähriger hat in Gotha einen Böller gezündet. Einem Mann passte das nicht. Er warf den 27-Jährigen zu Boden. Danach trat er mit einer Frau auf das Opfer ein.

Ein 27-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in Gotha verprügelt worden. Gegen 3.20 Uhr liefen mehrere Personengruppen von einer Veranstaltung die Goldbacher Straße entlang nach Hause. Dabei habe ein 27-Jähriger einen Böller angezündet, was einem 25-jährigen Mann aus einer dahinter laufenden Personengruppe missfallen habe, teilte die Polizei mit.

Der 25-Jährige ergriff den 27-Jährigen und warf ihn auf den Boden. Dieser soll laut Polizei kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Weiterhin hätten der jüngere Mann und eine 19-jährige Frau gemeinsam auf den am Boden liegenden Mann eingetreten und anschließend den Tatort verlassen. Der 27-Jährige musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei konnte die beiden betrunkenen Täter später an ihren Wohnadressen feststellen. Die beiden erwarten nun Verfahren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.