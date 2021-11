Manuskript Talk online in Gotha

Gotha. In einem Online-Vortrag bietet die Forschungsbibliothek Gotha Interessierten Wissenswertes über den Gelehrten Martin Schneider.

Die Gothaer Forschungsbibliothek bietet Interessierten eine Online-Veranstaltung über das Leben des Reliogionswissenschaftler und Rabbiner Martin Schreiner (1863 bis 1926) an. In der Gesprächsreihe „Gotha Manuscript Talks“ wird am Mittwoch, 17. November, um 18.15 Uhr Sabine Schmidtke aus Princeton (New Jersey) über den rumänisch-deutschen Gelehrten sprechen.

Sabine Schmidtke, Professorin für islamische Geistesgeschichte, forscht zur Geschichte des Orientalismus und Wissenschaft des Judentums. Der Vortrag skizziert den Werdegang Schreiners, als Handschriftenbestände der Königlichen Bibliothek neue Perspektiven eröffneten. In dem „Gotha Manuscript Talk“ will die Forschungsbibliothek Interessierten die Möglichkeit geben, sich auszutauschen.