Marienthalbrücke geht vollständig an die Stadt Erfurt

Im Osten des Landkreises Gotha sind 19 Hektar Fläche zwischen dem Landkreis Gotha (Gemeinde Nesse-Apfelstädt), der Stadt Erfurt und dem Ilm-Kreis (Amt Wachsenburg) getauscht worden. Das zieht eine Änderung der Kreisgrenzen dort nach sich. Das ist eine Folge des Ausbaus der Autobahnen 71 und 4 sowie der ICE-Strecke. Im Zuge dessen seien ländliche Grundstücke im großen Umfang in Anspruch genommen worden, unter anderem für Ausgleichsmaßnahmen, erinnert Kreisbeigeordnete Sylke Niebur (parteilos). Die Grundstücke dafür konnten nicht ausnahmslos frei erworben werden. So war ein Flurbereinigungsverfahren nötig. Im Ergebnis sei eine neutrale Flächenbilanz erzielt worden, stellte Niebur im Kreistag fest.

Dem Flächentausch und der Änderung der Kreisgrenzen hatte der Gemeinderat Nesse-Apfelstädt bereits zugestimmt. Dem ist nun auch der Kreistag einstimmig gefolgt.

Den Ortschaften entstehe dadurch kein Nachteil, sagte Christian Jacob, Vorsitzender des CDU/FDP-Kreistagsfraktion und Bürgermeister von Nesse-Apfelstädt. Die Marienthalbrücke bei Ingersleben, die bislang zur Hälfte Nesse-Apfelstädt gehörte, gehe nun vollständig in Regie der Stadt Erfurt über. Das sei immer schon ein Grenzfall gewesen. Sie stehe zudem unter Denkmalschutz. Er wisse, so Jacob, dass die Denkmalbehörde im Landratsamt darüber nicht traurig sei. Auch seine Gemeinde könne das verschmerzen, sagt Jacob.

Beim Antrag der Fraktion Bündnis 90/Grüne, auf kreiseigene Liegenschaften, etwa in Schulen, Blühflächen auszuweisen, um auch einen Zeichen gegen das Insektensterben zu setzen, besteht hingegen noch Beratungsbedarf. Darauf macht Niebur aufmerksam. Der Antrag sei grundsätzlich zwar zu befürworten, doch sei das nicht in jeden Fall ohne weiteres umsetzbar. Straßenbankette, Gräben etwa haben bautechnische und Sicherheitsfunktionen. Auf Schulhöfen müsse die Verkehrssicherungspflicht beachtet werden. Der Kreistag entschied, das in Ausschüssen zu sondieren.