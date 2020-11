Masken für die Partnerstadt

Er ist aus dunkelgrünem Stoff gefertigt und mit dem Symbol des Freundeskreises „GothAdua“ versehen, einer Art Wagenrad, dessen Speichen verschiedenfarbige Hände einander stützend zeigen – der neue Mund-Nasen-Schutz. Angeboten wird er vom Partnerschaftsverein für die Städtepartnerschaft der Kreisstadt Gotha mit der äthiopischen Stadt Adua sowohl im „Gotha adelt“-Laden am Hauptmarkt 40 wie auch im Abgeordnetenbüro „Hey life“ am Hauptmarkt 40.

Zu der Mund-Nasen-Bedeckung gibt es ein Faltblatt, das in Wort und Bild über die Partnerstadt und die seit Jahren gelebte Partnerschaft informiert. Durch Tragen dieser Mund-Nasen-Bedeckung könne jeder seine Verbundenheit mit der Partnerstadt sichtbar machen. Sie wird für eine Spende von mindestens 4.50 Euro, aber gern auch mehr, an die potenziellen Träger und Unterstützer abgegeben.

Über 10.000 Euro, die durch die große Spendenbereitschaft zusammen kamen, konnten jüngst etappenweise nach Adua zur Bereitstellung von Lebensmitteln und Hygieneartikeln für die Bevölkerung Aduas zur Linderung der Hungersnot in der Pandemiezeit, die zusätzlich noch durch eine Heuschreckenplage überschattet wird, überwiesen werden, berichtet der Verein. Der Wille der Äthiopier, transparent und zuverlässig in dieser Partnerschaft zusammenzuarbeiten, sei durch mehrfache Danksagungen mit Bildern aus Adua von der Verteilung der Spenden und Quittungen an die „Deutsche Geschwisterstadt Gotha“ zum Ausdruck gebracht worden, wird ergänzt.

Zurzeit hören Vereinsmitglieder von kriegsähnlichen Auseinandersetzungen, die von der äthiopischen Regierung in Adua gegenüber der Region Tigray, zu der Adua gehört, ausgehen sollen, was zu einer weiteren noch schlimmeren Krise in der Bevölkerung führe, informiert der Freundeskreis ergänzend. Er appelliert an die äthiopische Regierung, die Interessenkonflikte auf friedliche Weise zu lösen.