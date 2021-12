Masken-Pflicht und Wunsch

Wieland Fischer über die Bitte einer Schwangeren

Die junge Frau ist von Leipzig aufs Land zu ihrer Mutter geflüchtet. Vor Corona, wie sie am vierten Advent sagt, als sie zu Beginn des Gottesdienstes vor die Kirchgemeinde tritt.

Die meisten kennen die junge Frau von Kindesbeinen an. Inzwischen arbeitet sie als Ärztin in der Messestadt. In ihrem Beruf erlebt sie tagtäglich, welches Leid Covid-19-Infektionen auslösen können, wie schwer es ist, schwer erkrankte Corona-Patienten zu heilen. Davon berichtet sie. Nun ist ihr Mann infiziert. Sie selbst ist schwanger, im fortgeschrittenen Stadium, will sich und ihr Kind schützen.

Betroffen registriert sie, wie leichtfertig Masken nicht getragen werden, wenn sich fremde Menschen in Räumen nahekommen. In Städten werde das Einhalten der 3G- oder 2G-Regeln streng kontrolliert, auf dem Land sei das nicht immer der Fall, wohl auch aus falsch verbundener Nähe. Eindringlich bittet sie, die Masken zu tragen. Eine Kleinigkeit, mit weitreichender Wirkung. Sie trägt mit dazu bei, sich und andere Menschen zu schützen. Das besagt eine Erfahrung der letzten gut eineinhalb Jahre. Kaum jemand hatte Husten oder Schnupfen.

Es ist noch mehr möglich und nötig, um eine Corona-Infektion zu vermeiden. Rücksicht auf Mitmenschen gehört dazu.