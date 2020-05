Übergabe der Schutzmasken durch Ejot-Geschäftsführer Wilfried Pinzl an Ines Kachel (rechts) und Kathrin Schmidt vom Diakonischen Zentrum Splittergrund.

Tambach-Dietharz. Das Unternehmen Ejot spendet Schutzmasken für Pflegeeinrichtungen in Tambach-Dietharz.

Maskenspende für Pflegende in Tambach-Dietharz

Das Unternehmen Ejot, das in Tambach-Dietharz eine Niederlassung betreibt, zeigt Solidarität mit Pflegeeinrichtungen in der Stadt. Der Hersteller für Befestigungstechnik teilt mit, jeweils 300 FFP2-Schutzmasken an das Diakonische Zentrum Splittergrund und das Kinderhospiz Mitteldeutschland gespendet zu haben.

„Gerade dort, wo kranke Menschen gepflegt werden müssen, sind Schutzmasken derzeit ein rares Gut und in der täglichen Arbeit unverzichtbar“, sagt Geschäftsführer Wilfried Pinzl. Die Schutzmasken bezieht die Firma von seinem chinesischen Standort in Taicang.