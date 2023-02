Mast-Wechsel für Straßenlampe

Gotha. Die Sperrung einer Linksabbiegespur wird am Mittwoch und Donnerstag notwendig.

Im Zeitraum vom 15. bis 16. Februar, also Mittwoch und Donnerstag in dieser Woche, kommt es in der Bertha-von-Suttner-Straße aus Richtung Bürgeraue zu einer kurzzeitigen Sperrung der Linksabbiegespur in die Große Fahnenstraße. Das betrifft damit auch die Zufahrt zum Kaufland-Parkplatz. Darauf weist die Pressestelle der Stadtverwaltung Gotha hin. Der Grund für die Sperrung der Fahrspur ist, dass ein Mast für die Straßenbeleuchtung ausgewechselt werden muss.