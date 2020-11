Max Bruch dirigiert in Gotha vor Herzog und Queen

Wenn man auf die reiche Gothaer Musikgeschichte zurückschaut, denkt man vor allem an die Namen so bedeutender Protagonisten wie Stölzel, Benda, Spohr oder am Rande auch an Telemann, Weber oder Liszt, die das musikalische Leben der Residenzstadt nachhaltig prägten oder zumindest für kurze Zeit bereicherten. Bei einem der bedeutenden deutschen Musiker des 19. Jahrhunderts, dessen Todestag sich in diesem Jahr am 2. Oktober zum 100. Mal jährte, ist das jedoch nicht der Fall: Max Bruch.

In Thüringen hat der Komponist, von dem heute vor allem noch sein 1. Konzert für Violine und Orchester und die Schottische Sinfonie bekannt sind, in erster Linie in der Musikstadt Sondershausen seine Spuren hinterlassen. Dort wirkte er von 1867 bis 1870 als Hofkapellmeister des traditionsreichen Loh-Orchesters. Doch auch in Gotha ist ein Aufenthalt belegt, was Anlass sein soll, dieses Ereignis in seinem Jubiläumsjahr näher zu beleuchten.

Das Licht der Welt erblickte Max Christian Friedrich Bruch am 6. Januar 1838 in Köln als Sohn des dortigen Polizeivizepräsidenten August Carl Friedrich Bruch und dessen Gemahlin Wilhelmine Bruch, geborene Almenräder, einer bekannten Sopranistin.

Als 14-Jähriger wird er schonmit Mozart verglichen

Musikalisch hoch talentiert, wurde der jugendliche Bruch, der schon mit elf Jahren seine ersten größeren Kompositionen schuf, bereits vierzehnjährig mit Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy verglichen. Seinem Musikstudium in Köln 1853 bis 1857 schlossen sich Stationen in Leipzig, Bonn und Mannheim an, bevor 1865 seine Anstellung als Musikdirektor in Koblenz und 1867 in Sondershausen folgten. An seiner Thüringer Wirkungsstätte sollte sogar sein berühmtestes Werk, das Violinkonzert, vollendet werden. Später zeitweise freischaffend in Bonn und Berlin tätig, übernahm Bruch 1878 die Leitung des Sternschen Gesangvereins in Berlin, 1880 der Philharmonic Society in Liverpool, 1883 des Breslauer Orchestervereins und wurde 1892 an die Königliche Akademie der Künste in Berlin berufen.

Befreundet war Bruch mit Johannes Brahms, in dessen Schatten er aber Zeit seines Lebens stand. Sein beeindruckendes Lebenswerk umfasst vier Opern, zahlreiche Orchesterwerke, Konzerte und Konzertstücke, geistliche und weltliche Chorwerke, Lieder, Kammer- und Klaviermusik sowie ein Orgelwerk, für das er 1894 mit der Ehrendoktorwürde der Universität Cambridge und 1918 der der Universität Berlin gewürdigt wurde. Von 1899 bis 1910 gehörte Bruch zudem der Direktion der Berliner Akademie der Künste an.

Den Ausschlag für den Auftritt Bruchs in Gotha gab der im Jahr 1901 bevorstehende 300. Geburtstag Herzog Ernsts des Frommen (1601-1675). In dessen Vorfeld war in der Gothaer Öffentlichkeit der Wunsch laut geworden, dem Gründer des Herzogtums Gotha endlich ein repräsentatives Denkmal zu errichten. Zu diesem Zweck hatte sich 1897 ein Komitee gegründet, das die erforderlichen Mittel einwarb. Wer dort die Idee für eine Einladung Bruchs und ein Benefizkonzert hatte, lässt sich aus den im Staatsarchiv Gotha über die Errichtung des Denkmals umfangreich überlieferten Akten zwar nicht feststellen, doch fand am 1. Februar 1899 im Hoftheater die von ihm geleitete Aufführung seines ein Jahr zuvor erstaufgeführten Oratoriums „Gustav Adolf“, statt. Damit hatte er dem schwedischen König (1594-1632) und Retter des Protestantismus im Dreißigjährigen Krieg ein musikalisches Denkmal gesetzt.

Aus schwedischen Offizierwird Protestantischer Musterfürst

Die Wahl des Werkes war kein Zufall. Immerhin stand Herzog Ernst, der protestantische Musterfürst, bevor er 1640 die Regierung im neu gebildeten Herzogtum Gotha antrat, 1631 bis 1635 als schwedischer Offizier im Dienst des in der Schlacht von Lützen gefallenen Königs. Gestaltet wurde das Werk von der Hofkapelle und dem Musikverein Gotha, unterstützt von seinem Pendant in Mühlhausen. Beide großen Gothaer Tageszeitungen berichteten wohlwollend, voll des Lobes.

Im Anschluss empfingen Herzog Alfred von Sachsen-Coburg und Gotha (1844-1900), zweitältester Sohn von Queen Victoria, und Herzogin Maria Alexandrowna, Tochter Zar Alexanders II., den Meister, denn der Herzog kannte Bruch aus seiner Liverpooler Zeit. Bruch erhielt auch die Verdienstmedaille für Kunst und Wissenschaft des Sachsen-Ernestinischen-Hausordens.

Mit einer Spendeneinnahme von 339,35 Mark dürften sich die finanziellen Erwartungen, trotz mäßiger Publikumsresonanz, erfüllt haben. Bis zur Einweihung des Denkmals vergingen zwar noch fast vier Jahre, ehe es am 4. September 1904 feierlich übergeben werden konnte. Seitdem ist es aber als beeindruckender Bestandteil der Schlosskulisse nicht mehr aus dem Stadtbild wegzudenken. Es erstrahlt nach der im Herbst erfolgten Reinigung wieder in neuem Glanz.

Der Autor Albrecht Loth ist Archivar im Thüringischen Staatsarchiv Gotha.