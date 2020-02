Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

MDR-Moderatorin entdeckt Tambach-Dietharz

Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) war für Dreharbeiten in Tambach-Dietharz unterwegs und zeigt das Ergebnis in der Sendung „Unterwegs in Thüringen“ am Samstag, 22. Februar, um 18.15 Uhr im TV-Programm.

Dabei traf Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow auf Jorge Villalba. Der aus Spanien stammende Künstler schätzt die Kulisse des Thüringer Waldes. Dort entstehen seine überspitzt realistischen Bilder, die „wirken wie schöne Träume, manchmal aber auch wie Albträume“, heißt es in einer Mitteilung des MDR.

Zudem geht es um die raue Musik, die aus dem Ort kommt. Gleich zwei Heavy-Metall-Bands haben sich in Tambach-Dietharz, wo knapp 4200 Menschen leben, gegründet. Weiterhin begleitet Steffi Peltzer-Büssow Egon Stötzer, der statt eines Hundes einen Waldziegenbock als Haustier hält.

Mit Hunden und Alpakas könne man in Tambach-Dietharz und Umgebung auch Touren durch den Wald machen und den größten natürlichen Wasserfall entdecken.

