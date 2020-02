Gotha. Das MDR-Magazin „Echt“, das dem „Coup von Gotha“ eine ganze Folge widmet, wird am 26. Februar ausgestrahlt.

MDR-Sendung über Kunstraub von Gotha

Das MDR-Magazin „Echt“ widmet sich in der Sendung am Mittwoch, 26. Februar, ab 21.15 Uhr der Rückkehr der gestohlenen Gothaer Gemälde. Moderator Sven Voss will die spannende Geschichte um den „Coup von Gotha“ noch einmal aufrollen. Eine zentrale Rolle nehme Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) ein, teilt der Sender mit. Über Monate verhandelte er mit den Verwahrern der Bilder. Das Magazin zeigt den Weg vom ersten Anruf bis hin zur tatsächlichen Rückkehr der Werke nach Gotha.

1979 waren fünf Gemälde über Nacht aus Schloss Friedenstein verschwunden. 40 Jahre dauerte es, bis im Dezember 2019 das Wiederauftauchen der Bilder und ihre Rückkehr nach Gotha angekündigt wurden.

