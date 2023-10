Medizinstudenten auf Praxistour im Landkreis Gotha

Kreis Gotha. Wie sieht der Berufsalltag eines Allgemeinmediziners aus, das wollen Medizinstudenten wissen. Sie sind auf Praxistour im Kreis Gotha unterwegs.

Auf Praxistour sind am Mittwoch, 18. Oktober, sechs Medizinstudenten aus der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Landkreis Gotha unterwegs. Die angehenden Allgemeinmediziner wollen sich verschiedene Modelle ärztlicher Niederlassungen ansehen.

Organisiert hat die Tour das Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung des Gothaer Landratsamtes. Los geht es in der Stiftungspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung in Gamstädt. In Gotha besuchen sie das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Helios-Gruppe. Letzte Station ist das MVZ im SRH-Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda. Dort warten ein Gips-Kurs und Ultraschall-Kurs auf sie. Fachärzte geben Einblick in den Berufsalltag.