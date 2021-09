Meerschweinchen braucht Wohngemeinschaft

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Das Meerschweinchen-Böckchen wurde gefunden

Das Tierheim „Arche Noah“ sucht für ein schönes braunes Meerschweinchen ein neues Zuhause. Das Böckchen wurde vor ein paar Tagen kastriert und kann in etwa drei Wochen in eine Gruppe von Artgenossen integriert werden. Da Meerschweinchen sehr gesellige Tiere sind, wird das Böckchen nicht in eine Einzelhaltung abgegeben. Es werden Tierfreunde gesucht, bei denen schon mehrere Schweinchen zusammen wohnen. Das auf ungefähr fünf Monate geschätzte Jungtier wird sich sicher gut integrieren lassen. Für das kleine Meerschweinchen ist es so allein in der „Arche Noah“ sehr einsam, und die Mitarbeiter hoffen, dass es sehr bald in Gesellschaft leben kann.

Mehr Informationen im Tierheim „Arche Noah“unter Telefon 03621/755425

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Gotha.