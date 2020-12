Als 2019 die Aktion „Bäume für Gotha“ ins Leben gerufen wurde, dachte kaum einer an den Erfolg, den das Baumspendenprojekt auslösen würde. Seither wurden bereits 30 Bäume im Stadtgebiet gepflanzt. Mehr als 33.000 Euro haben die Bürger gespendet. Am 1. Dezember ist ein weiterer Baum dazu gekommen.

Im Wohngebiet Gotha-West in der Hermann-Haack-Straße wurde im Beisein der Spender eine Schwedische Mehlbeere gepflanzt. Dieser Baum sei trockenheits- und schadstoffresistent und daher ideal fürs Stadtklima, erklärt Lydia Mikolajczak vom städtischen Gartenamt. „Im Frühjahr trägt er weiße, stark riechende doldenartige Blüten, die insbesondere Insekten anlocken, und das ist gut für die Umwelt", sagt die Baumexpertin. Die Früchte seien bei Vögeln sehr beliebt.

In den letzten anderthalb Jahren konnten 17 Bäume durch Unterstützung der Spender gepflanzt werden. Die Mehlbeere ist dabei sehr beliebt. Im Frühjahr dieses Jahres wurden weitere zehn Gehölze gepflanzt. Allerdings konnten Baumspender aufgrund der Corona-Pandemie an den Pflanzaktionen nicht teilnehmen. Aus diesem Grund wurden diese jetzt zur Herbstpflanzung mit eingeladen. In gebührendem Abstand und mit Masken schauten sie zu, wie die Mitarbeiter der Erfurter Firma Gebäudedienste GmbH das Pflanzloch vorbereiteten. Das Unternehmen hatte die Ausschreibung für die Baumpflanzung gewonnen. In den nächsten drei Jahren übernimmt es Pflege und Bewässerung, teilt Amtsleiterin Claudia Heß vom Gartenamt mit.

In den kommenden Tagen sollen weitere Bäume an verschiedenen Standorten gepflanzt werden.

Das Baumspendenprojekt erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Insgesamt haben sich bereits 65 Spender an der Aktion mit kleinen und großen Spenden beteiligt.

Auf der Internetseite www.gotha.de kann man auf einer Baumkarte verfolgen, wo noch Spenden notwendig sind.