Mehr Anfragen für Urlaub im Kreis Gotha

Kreis Gotha. In Zeiten hoher Inflation werden bezahlbare Alternativen zur Fernreise gesucht und vor allem in Ostdeutschland gefunden.

Klassische Osterreiseziele wie Berlin, Amsterdam und Mallorca bekommen in diesem Jahr Konkurrenz, unter anderem vom Landkreis Gotha. Das Interesse an der Region ist stark gestiegen, wie eine gemeinsame Analyse des Online-Reisebüros Expedia und der Ferienhausplattform Fewo-direkt ergeben hat. Generell würden mehr Reiseziele in Ostdeutschland gebucht, heißt es.

Die Suchanfragen nach Unterkünften im Landkreis Gotha sind für Buchungszeiträume während der Osterferien um 60 Prozent gestiegen. Viele Thüringer Regionen profitieren von dem Ost-Reiseboom: So verzeichnet Erfurt ein Plus von 120 Prozent, Jena 80 Prozent, der Ilm-Kreis 50 Prozent.

„In dieser Zeit der steigenden Preise geht es darum, das meiste aus dem eigenen Urlaubsbudget herauszuholen“, sagt Wolfgang Pagl, von Fewo-direkt. „Die Deutschen suchen nach bezahlbaren Alternativen, bei denen das Urlaubsgefühl dennoch nicht zu kurz kommt. Kompromisse werden eher beim Reiseziel als bei der Ausstattung des Ferienhauses eingegangen. Daher stellt der Urlaub im Osten Deutschlands oder in den angrenzenden Ländern für viele eine attraktive Option dar.“