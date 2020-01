Im Berufsinformtionszentrum (BiZ) in der Agentur für Arbeit in Gotha stehen kostenlos vielfältige Angebote zur Verfügung.

Mehr Besucher im Berufsinfo-Zentrum Gotha

5870 Besucher nutzten im vergangenen Jahr die Angebote des Berufsinformationszentrums (Biz), welches in der Agentur für Arbeit in Gotha angegliedert ist. Damit stieg die Zahl der Besucher im Vergleich zum Vorjahr um rund 15 Prozent. Das Berufsinformationszentrum, welches sich auf dem Gelände der Arbeitsagentur an der Schönen Aussicht befindet, kann von allen Besuchern kostenlos genutzt werden.

„Das Biz bietet vielfältige Informationsmöglichkeiten, die trotz unserer Onlineangebote nachgefragt werden“, sagt Ina Benad, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha. Nachgefragt werde vor allem nach Möglichkeiten der persönlichen Beratung, Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Onlinebeantragungen von Arbeitslosengeld 1. Im letzten Jahr fanden 134 Veranstaltungen mit 1928 Besuchern im Berufsinformationszentrum statt. Die Angebote richteten sich speziell an Schüler und Berufsrückkehrer, aber auch ausländische Mitbürger erhielten Informationen über die Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen in Deutschland. Aufgegliedert ist das Biz in vier Themenbereiche „Arbeit und Beruf“, „Ausbildung und Studium“, „Bewerbung“ und „International“. Diese sind für den Besucher räumlich und farblich voneinander erkennbar. Neben einer Vielzahl von Printmedien steht ein umfangreiches Onlineangebot zur Verfügung. An 32 Internet-Arbeitsplätzen kann kostenlos gearbeitet werden. An drei Bewerber-PCs können Arbeitslose, Schüler und Erwachsene, die sich weiterbilden oder beruflich neu orientieren wollen, ihre Bewerbungsunterlagen erstellen, ausdrucken oder auf USB-Stick speichern. 3942 Personen besuchten das Biz im vergangenen Jahr außerhalb von Veranstaltungen. Für Kinder wurde eigens eine kleine Spielecke eingerichtet, damit die Eltern ungestört das BiZ nutzen können.