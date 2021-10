Mehr Blühwiesen für Gotha

Drei Rasenflächen in Gothas Innenstadt werden in bienenfreundliche Blühwiesen umgestaltet.

Gotha. An diesen Grünflächen in Gotha sollen in Zukunft die Blumen für Bienen blühen.

Vielfältiger und lebenswerter: Die Stadt Gotha will mehr bienenfreundliche Blühwiesen in der Innenstadt anlegen. Wie die Verwaltung mitteilt, sollen die Rasenflächen am Ekhofplatz, um das Arnoldidenkmal, am Arnoldiplatz und in der Hospitalgasse umgestaltet werden. Die ersten Arbeiten werden diese Woche beginnen. Für die Umgestaltungen werden 48.500 Euro veranschlagt. Die Gothaer Stiftung fördert das Vorhaben mit 30.000 Euro.