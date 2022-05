Mehr Geld für Thoks-Mitarbeiter in Waltershausen

Waltershausen. Gewerkschaft handelt neuen Tarifvertrag mit Backwaren-Hersteller für das Werk in Waltershausen aus.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat jetzt neue Lohnabschlüsse mit den Arbeitgebern der Thoks GmbH für die mehr als 120 Beschäftigten sowie etwa 50 Leiharbeiter des Werks Waltershausen vereinbart. Vorausgegangen war ein vierstündiger Warnstreik am 9. Mai. In der untersten Lohngruppe steige der Lohn im Rahmen der Laufzeit auf 13 Euro. Durch die rückwirkende Lohnerhöhung betrage der Anstieg 23,8 Prozent in den Helfergruppen. Auch die verantwortungsvolleren Tätigkeiten sollen zwischen 11,2 und 16 Prozent mehr Lohn erhalten, erklärt Jens Löbel, Verhandlungsführer der NGG. „Uns war es wichtig, dass nicht die Beschäftigten in den oberen Gruppen zu Gunsten der niedrigeren Gruppen verzichten müssen“, so Löbel. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende Juni 2024.