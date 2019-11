Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Gothaer machen sich selbstständig

Während 2019 in ganz Thüringen weniger Gewerbe angemeldet wurden als im Vorjahr, ist die Zahl im Landkreis Gotha leicht gestiegen. Das teilt des Statistische Landesamt mit. 423 Anmeldungen hat der Kreis registriert, 358 davon sind Neugründungen.

408 Gewerbeabmeldungen wurden in Gotha aufgenommen, heißt es. 340 Mal ist das Gewerbe aufgegeben worden. Demnach liegt der Landkreis Gotha an vierter Stelle der meisten Geschäftsaufgaben in Thüringen. Doch es kommen auch neue Gewerbe dazu: Bei den meisten Neugründungen landet Gotha ebenfalls auf dem vierten Platz hinter Schmalkalden-Meiningen, Jena und Erfurt.

Jedes dritte Gewerbe wird laut dem Statistischen Landesamt von einer Thüringerin angemeldet. Mit 2060 Frauen gab es in den ersten acht Monaten des Jahres 2,2 Prozent mehr Neugründerinnen als im Vorjahr. Meist machten sich die Frauen selbstständig in den Bereichen Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen und sonstige Dienstleistungen, etwa in Wäschereien, Friseur- und Kosmetiksalons, wo 67 Prozent der Neuanmeldungen auf ihr Konto gehen. Im Baugewerbe sind Frauen mit 6,9 Prozent noch immer eine Minderheit, heißt es in der Mitteilung. Daraus geht zudem hervor, dass Frauen im Vergleich zu Männern häufiger im Nebengewerbe gründen.