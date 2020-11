Mehr Lehrstellen und weniger Bewerber im Kreis Gotha

Im Agenturbezirk der Agentur für Arbeit, zu dem der Landkreis Gotha zählt, gebe es mehr Ausbildungsstellen als Bewerber, bestätigt Ina Benad, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur. Grund für den Rückgang an Bewerbern sei die Corona-Pandemie. Sie habe dazu geführt, dass in diesem Jahr rund 17 Prozent weniger an Jugendlichen für eine Ausbildung zur Verfügung standen.

591 Jugendliche suchten in der Gothaer Region nach einer betrieblichen Ausbildungsstelle, 132 weniger als im vergangenen Jahr. Bis auf zehn seien alle vermittelt worden, erklärt Ina Benad. 788 Ausbildungsstellen standen zur Verfügung, von denen 87 nicht besetzt werden konnten. Anders ist es bei der Kreishandwerkerschaft Gotha. „Im Handwerk sieht es nicht so schlimm aus", sagt Geschäftsführerin Silke Gießmann. Wurden im letzten Jahr 182 Ausbildungsverträge geschlossen, so sind es in diesem Jahr bisher 177. So seien die Handwerksbetriebe bisher gut durch die Krise gekommen, auch wenn keine Betriebspraktika und Ausbildungsbörsen stattfinden konnten.

Mund-zu-Mund-Propaganda im Handwerk

„Die kleineren Betriebe können anders darauf reagieren. Hier erfolgt die Besetzung der Lehrstellen auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda, so Silke Gießmann. Erfreulich sei, dass sich auch immer mehr Mädchen in typisch männliche Handwerksberufe trauen. Insgesamt 22 Mädchen, darunter eine als Dachdecker und zwei im Kfz-Bereich, haben ihre Ausbildung begonnen. Bei der Industrie- und Handelskammer Erfurt ist es ein ähnliches wie in der Arbeitsagentur. Wie Thomas Fahlbusch, Abteilungsleiter für Aus- und Weiterbildung der IHK, betont, gibt es in Gotha in allen Branchen Rückgänge. Besonders betroffen sind die Metallberufe, das Hotel- und Gastgewerbe und der kaufmännische Bereich. „Sämtliche Messen zur Berufsorientierung sind coronabedingt weggefallen.“. IHK und Handwerkerschaft hoffen, dass sich die Situation 2021 entschärfen wird.