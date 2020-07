Mehr Mitglieder

Am Montag, dem 3. August, treffen sich die Mitglieder des Gothaer Gewerbevereins in der Café- und Weinbar des Kaufhauses Moses in der Erfurter Straße zur Mitgliedervollversammlung, teilt der Verein mit. Es sind neben den inzwischen 69 Mitgliedern auch Gäste aus Politik und Vereinsleben eingeladen. Der Einlass ist 18 Uhr, die Tagesordnung mit aktuell zwölf Punkten wird ab 18.30 Uhr behandelt. Die Versammlung dient auch der turnusmäßigen Neuwahl des Vorstandes.

Der Gothaer Gewerbeverein hat seit seiner letzten Vollversammlung im Jahr 2018 ganze 21 Mitglieder hinzu gewonnen. Er hat auch Mitglieder über die Kreisstadt hinaus im Landkreis Gotha und arbeitet mit der Kultourstadt Gotha GmbH und der Wirtschaftsförderung der Stadt Gotha zusammen.