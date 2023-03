Mehr Moll als Dur

Wieland Fischer stimmt ein Müll-Lied an.

Es ist 1. März, kalendarischer Frühlingsanfang. Der Frühling hat sich eingestellt – trotz des Frosts in der Nacht. Längst lassen sich Winterlinge und Schneeglöckchen aus dem tristen Grau seh’n. In freier Fortsetzung des Volkslieds möchten wir jubeln: Der muss ins freie, ins grüne Feld nun gehen.

Die euphorische Stimmung wird mitunter von Unrat getrübt. Es ist dabei immer wieder die gleiche Leier. Vergangene Woche erst hatte Hüttenwart Clemens Fuchs aus Gotha in einem Leserbrief angemahnt, dass Wanderer ihren Müll im Rucksack doch mit nach Hause nehmen mögen.

Es geht noch schlimmer. Diese Woche berichtet Eckhard Topf aus Ballstädt von einer Fuhre Müll, die auf einem Weg zwischen B 247 und Ballstädt an einer Betonstraße abgekippt worden ist. Ein Lied in vielen Strophen kann davon auch Gothas Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) singen, wie jüngst im Stadtrat. In Dur klingt es so: Bürger melden solche Vergehen, in Moll: in steigender Zahl.

Mit Kontrolldruck versuche die Stadtverwaltung dem Müllfrevel zu begegnen. Von „in den Griff bekommen“ kann keine Rede sein. Allein der City-Service habe vergangenes Jahr an Gothaer DSD-Plätzen 23,7 Tonnen Müll eingesammelt. 140 Tonnen seien es in freier Flur gewesen.

An zwei DSD-Standplätzen seien vor einigen Tagen während einer mehrstündigen Kontrolle acht Übeltäter festgestellt worden. Unter ihnen eine Frau mit Sprössling. Sie habe sich auf dem Weg zum Kindergarten kurzerhand ihres Unrats entledigt. – So werden Müllsünder von morgen herangezogen. Ein anderer, ein älterer Herr, habe entrüstet die Kontrolleure angefahren, ob sie nichts Besseres zu tun hätten. Da fehlen einem die Worte. Von Liedversen ganz zu schweigen.