Mehr Sicherheit für Gothas Senioren

Gotha. Die Stadt hat mit Kerstin Pruschmann und Manfred Haferanke zwei Ansprechpartner in Sicherheitsfragen.

Kerstin Pruschmann und Manfred Haferanke sind in Gotha die Ansprechpersonen für Seniorinnen und Senioren, die Fragen und Beratungsbedarf zum Thema Sicherheit haben. Denn die Stadt Gotha will das Sicherheitsgefühl ihrer älteren Bewohnerinnen und Bewohner verbessern. Der Kontakt mit den Sicherheitsbegleitern soll helfen, Risiken im öffentlichen und privaten Raum zu minimieren und die Selbsthilfe zu fördern. Notwendigkeit dafür bestehe, weil immer mehr ältere und hochaltrige Menschen in Gotha leben. Sie würden oft zum Ziel von Kriminellen, nicht zuletzt durch Enkeltricks und Diebstahl.

Die Ansprechpartner sind erreichbar über den Seniorenbeirat der Stadt unter Tel.: 03621/ 222 277