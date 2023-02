Mehr Stadtführungen in Gotha ab April

Gotha. Die Kultourstadt Gotha verzeichnet Zuwächse, kann jedoch noch nicht ganz an Vor-Pandemie-Niveau anknüpfen. Die Erwartungen für 2023 sind hoch.

Mehr als 20.000 Menschen nahmen im vergangenen Jahr an ihren Führungen durch Gotha teil, hat die Kultourstadt Gotha (KTS) errechnet. Genau genommen waren 21.425 Menschen bei 1645 Touren dabei, deutlich mehr als in den Jahren 2021 und 2020. Die ist auf dem Weg, an die Ergebnisse von vor der Pandemie anzuknüpfen. 2019 zählte sie noch 14 Prozent mehr Besucherinnen und Besucher bei Führungen in Gotha.

Die Entwicklung stimmt Tourismusleiter Stefan Seelig positiv: „Wir haben sehr viele individuelle Gruppen und Tagesgäste bei öffentlichen Führungen. Dass unsere Angebote so gut angenommen werden und das positive Zusammenspiel mit der Welterberegion Wartburg Hainich bestärken unsere Arbeit. So können wir auch auf kurzfristige Buchungen, die aktuell noch vorherrschen, schnell reagieren.“

Zwölf neue Gästeführerinnen und Gästeführer sind 2022 ausgebildet worden und verstärken nun das Team. Aufgrund gestiegener Nachfrage wird 2023 das Angebot an Führungen aufgestockt, unter anderem um tägliche Stadtrundgänge ab April. Zweimal soll es dann auch Kasemattenführungen geben.

Busgruppen noch nicht in alter Stärke zurückgekehrt

Auch 98.000 Übernachtungen bis Oktober 2022 sind ein deutlicher Anstieg gegenüber den beiden Vorjahren. „Wie auch in anderen Thüringer Städten fehlen noch immer die zahlreichen Busgruppen. Doch trotz der Pandemieeinschränkungen bis April 2022, dem Krieg in der Ukraine seit Februar und den erneuten Einflüssen auf Kaufkraft und Reiseverhalten waren unsere Gastgeber bereits wieder an vielen Wochenenden ausgebucht. Für 2023 ist in diesem Segment weiterhin eine Erholung zu erwarten. Für die Europeade im Juli steigt die Nachfrage der Busunternehmen und nach Übernachtungen in Gotha kontinuierlich an“, sagt Stefan Seelig.