Mehr Tarif-Löhne für Gastgewerbe im Kreis Gotha gefordert

Gotha. Im Gastgewerbe gebe es viele Betriebe, in denen kein Tarifvertrag gelte, sagt die Gewerkschaft NGG und will das ändern.

Auf mehr Tarif-Jobs setzt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auch im Kreis Gotha. Im Gastgewerbe gebe es viele Betriebe, in denen kein Tarifvertrag gelte. „Wenn das eigene Unternehmen nicht an den Tarif der Branche gebunden ist, hat das für die Beschäftigten erhebliche Folgen“, so Jens Löbel von der NGG Thüringen. Nicht nur ihr Verdienst sei meist deutlich niedriger als der Tariflohn. Auch die im Tarifvertrag vereinbarten Regelungen zur Arbeitszeit, zum Urlaub oder zu Kündigungsfristen würden für die Beschäftigten nicht gelten. Es müsse dafür gesorgt werden, dass mehr Beschäftigte unter dem Schutz eines Tarifvertrags arbeiten und den Tariflohn bekommen. Notwendig sei auch politischer Druck.