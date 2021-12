Mehrere Autos mutwillig in Gotha beschädigt

Gotha Zeugen und eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Unbekannte beschädigten in der Samstagnacht, am 18.12.2021 gegen 01:30 Uhr mehrere Autos in der Dorotheenstraße in Gotha.

Die unbekannten Täter bewegten sich laut Polizei hierbei in der Dorotheenstraße in Richtung Humboldtstraße. Als diese von Zeugen bemerkt wurden, flohen die unbekannten Täter. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen und/oder Geschädigte weiterer Autos werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0295783/2021) zu melden.

