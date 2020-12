Die Arbeiten zur Neugestaltung des Angers in Sundhausen stehen kurz vorm Abschluss.

Mehrere Baustellen in Gotha vor der Fertigstellung

In Gotha stehen mehrere Straßen-Bauarbeiten vor dem Abschluss. Am Dienstag, 15. Dezember, 16 Uhr soll die Fahrbahn in der Stielerstraße zwischen Europakreuzung und Seebergstraße freigegeben werden. Dort waren seit Anfang September Fernwärme-, Gas- und Stromleitung erneuert worden.