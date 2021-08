Mehrere hochwertige Fahrräder aus Gothaer Garage gestohlen

Gotha In Gotha haben Diebe drei hochwertige Fahrräder von einem Grundstück gestohlen. An der Garage entstand Sachschaden.

In der Nacht auf Donnerstag haben sich Unbekannte auf ein Grundstück in der Straße 'Grüner Weg' in Gotha begeben und gewaltsam eine Garage geöffnet. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter aus dem Inneren drei hochwertige Fahrräder.

Es handelt sich um ein Mountainbike Scott Voltage YZ10, ein E-Bike Husqvarna Eco City 2 und ein E-Bike Haibike Hardseven Street M 2018. Der Gesamtwert beläuft sich auf ca. 5500 Euro. Auch an der Garage entstand entsprechender Sachschaden.

Zeugen, welche Angaben zu der Diebstahlshandlung oder dem Verbleib der Fahrräder machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 21303321).

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: