Mein Real ist insolvent – Das wünschen sich Gothaer als Nachfolger

Mehrere Rettungsversuche sind in den vergangenen Jahren misslungen. Nun hat die Real GmbH ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Davon ist auch der Mein Real in Gotha-West betroffen. Nicht nur für Bürger im Stadtgebiet, sondern auch für Menschen aus dem Umland ist der Markt eine wichtige Alternative zu Discountern.

Noch ist unklar, wie es für die Gothaer Filiale und die Angestellten weitergeht. In sozialen Netzwerken äußern unsere Leser jedoch schon die ersten Wünsche für einen Nachfolger. Manche Ideen sind ausgefallen.

Bulette gegen Leberkäse: Vorfreude auf die heiße Theke

Viele Nutzer zeigen sich traurig über die Insolvenz. Einige verbreiten aber auch Hoffnung, dass mit einem neuen Unternehmen ein noch größeres Sortiment zur Verfügung stehen könnte. So schreibt ein Gothaer: „Macht einen Globus draus, übernehmt alle Mitarbeiter und erhöht deren Löhne und alle sind glücklich. Das wäre die beste Option, denke ich.“

Der Vorschlag bekommt viel Zuspruch. Selbst Menschen aus anderen Städten im Landkreis begrüßen einen Globus in Gotha. „Ich fahre extra einmal im Monat nach Erfurt, um da im Globus einzukaufen“, kommentiert ein Mann aus Waltershausen. Andere Kommentare verweisen auf die heiße Theke, die es in den meisten Filialen gibt. Während ein Nutzer die Buletten lobt, verteidigt ein weiterer das Leberkäsebrötchen; das sei besser.

Ein Baumarkt oder ein Ort zum Feiern

Ein Baumarkt könnte auch eine Bereicherung für das Viertel und das Umland sein. „Der fehlt in Gotha West“, schreibt ein Leser. Andere wünschen sich, dass bloß kein Rewe in dem Gebäude einzieht. Mit vier Filialen ist die Kette bereits in der Kreisstadt vertreten – unter anderem mit einer in Gotha-West.

Etwas ganz anderes als ein Einzelhandelsunternehmen erhoffen sich andere Nutzer als Nachfolger für Mein Real: Zwei Gothaer schlagen eine Disko vor. „Da ist gefühlt hundert Mal mehr Platz in der Platzhalle“, kommentiert einer von ihnen. Ein anderer merkt an, dass dann halb Thüringen zum Feiern nicht mehr nach Erfurt fahren müsse. Einer Frau aus Goldbach ist die Nachfolge egal: „Hauptsache die jetzigen Mitarbeiter können ihre Jobs behalten!“