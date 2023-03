Menschen begeistern war seine Devise

Klaus Baumbach, Ehrenmitglied des Gothaer Gewerbevereins ist am 3. März im Alter von 84 Jahren verstorben.

Gotha. Der Macher und Organisator der Gothaer Märkte, Klaus Baumbach, ist tot. Er verstarb im Alter von 84 Jahren.

Er war nicht nur ein Macher in Sachen Organisation und Planung unzähliger Märkte und Veranstaltungen in Gotha, sondern auch ein großartiger Mensch. Umso schmerzlicher ist es für seine Familie, Freunde und Wegbegleiter sich jetzt von Klaus Baumbach zu verabschieden, denn am 3. März verstarb der 84-Jährige nach langer schwerer Krankheit.

Unvergessen sind seine Auftritte als Osterhase auf den Ostermärkten seiner Residenzstadt oder als Weihnachtsmann, bei dem man einen Schlüssel erwerben konnte, um die Weihnachtsgans aus dem Tresor zu befreien. 81 Jahre lang organisierte er Feste; unter anderem am Coburger Platz. Der gelernte Werbefachmann wusste, wie und mit was er die Menschen begeistern konnte. Dabei spielten Spaß und gute Laune immer eine Rolle bei ihm.

Unter Baumbachs Federführung entstanden der Gothaer Autosalon, Herbstmarkt, Hochzeitsmesse und der Tag des Gartens. Allein 24 Mal organisierte er den Weihnachtsmarkt. Ihm am Herzen lagen auch Gothas Einzelhändler, die er stets in seine Vorhaben mit einbezog. So zählte er zu den Gründern des Fördervereins „Von Gotha für Gotha“. Zu seinem 80. Geburtstag erhielt er die Ehrenmitgliedschaft des Gewerbevereins. Seiner Familie sprechen wir unser Beileid aus.