Menschen im Kreis Gotha können Kindern Hoffnung schenken

Trotz Lockdown findet in diesem Jahr wieder die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die von der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse initiiert wird, deutschlandweit statt. Auch in der Stadt Gotha beteiligen sich erneut zahlreiche Unternehmen und Privatleute in Form von Annahmestellen an der Aktion. Hintergrund ist, Kindern in Not eine Freude zu schenken.

Rund 380.000 Päckchen wurden im vergangenen Jahr im deutschsprachigen Raum gepackt und an Kinder in Osteuropa verteilt. In diesem Jahr ruft die Hilfsorganisation bereits zum 25. Mal die Bevölkerung im Landkreis Gotha dazu auf, einen Schuhkarton mit kleinen Dingen, die den Kindern Freude und Hoffnung bereiten sollen, zu packen.

Die Kartons sollen mit Geschenkpapier beklebt und der Inhalt altersgemäß sein. So sollen Mädchen und Jungen im Alter von zwei bis vier Jahren, fünf bis neun Jahren und zehn bis 14 Jahren bedacht werden. Manuela Höhne, die sich seit vielen Jahren in der Aktion engagiert, hat erstmals eine Annahmestelle eingerichtet. Im Brühl 19 in Gotha haben die Spender jeweils mittwochs, donnerstags und sonntags von 18 bis 20 Uhr Gelegenheit, ihre Päckchen abzugeben.

Neben Spielsachen können Hygieneartikel, Schulmaterialien, Kleidung und Süßigkeiten eingepackt werden. Es sollten keine gebrauchten Gegenstände dabei sein. Und über ein Kuscheltier freut sich jedes Kind. „Bei Schokolade und anderen Süßigkeiten sollte auf das Mindesthaltbarkeitsdatum gesehen werden. Es muss mindestens bis März 2021 haltbar sein", sagt Manuela Höhne.

Es wird auch um eine freiwillige Spende von zehn Euro gebeten. Diese kann dem Päckchen beigelegt werden. Sie wird für Transportkosten, Schulungen, Koordination der Ehrenamtlichen im In- und Ausland sowie der Qualitätssicherung benötigt. Bis zum 16. November werden die Päckchen angenommen. Kommenden Freitag organisiert Höhne vor ihrer Annahmestelle von 12 bis 17 Uhr einen Waffelstand für den guten Zweck.