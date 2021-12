Menschen tragen Friedenslicht aus Bethlehem weiter ins Gothaer Land

Kreis Gotha. Kirchgemeinden aus dem Kreis Gotha und Neudietendorfer Pfadfinder beteiligen sich an europaweiter Aktion

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist im Kreis Gotha angekommen und wird vor Weihnachten in vielen Orten weitergegeben. Das Licht, das geteilt wird, soll als Zeichen des Friedens möglichst viele Menschen erreichen. Das Friedenslicht steht in diesem Jahr unter dem Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“.

Mittlerweile ist es Tradition, dass es am 4. Advent in Ohrdruf ankommt. Es wird am Sonntag, 19. Dezember, 16 Uhr durch Thüringer Pfadfinder in die Trinitatiskirche gebracht, mit einer Andacht in Empfang genommen und dann weiter verteilt. Jeder, der möchte, kann sich das Friedenslicht aus Bethlehem mit seiner Laterne mit nach Hause nehmen, kündigt Pastorin Gundula Bomm mit. Die Andacht finde nach der aktuell gültigen Corona-Verordnung statt: 3G-Zugangsregel, Tragen einer FFP2-Maske.

„Für uns ist es ein Herzensanliegen, uns auch am Ende von 2021 an dieser europäischen Aktion zu beteiligen und damit ein Zeichen der Verbundenheit mit der Christenheit und den friedliebenden Menschen unserer Welt zu setzen“, sagt Ohrdrufs Pfarrerin. Selbstverständlich werde das Licht auch zu den Gottesdiensten am Heiligabend und zu Weihnachten in den Kirchen leuchten.

Das Friedenslicht kann auch im Kirchenkreisbüro Gotha abgeholt werden, teilt Mitarbeiterin Janin Göring-Walter mit. Das sei bis Mittwoch, 22. Dezember täglich von 8 bis 16 Uhr im Kirchenkreisbüro, Jüdenstraße 27, möglich.

In Wangenheims Petrikirche findet eine Aussendungsfeier mit den Konfirmanden der Region Nessetal-Hainich am Freitag, 17. Dezember um 16.30 Uhr Kirche statt.

Auch in der Pfarrscheune Goldbach sowie im ehemaligen Pfarrhaus in Ingersleben im jederzeit zugänglichen Flur (oder nach Vereinbarung Michael Göring 0172 365 32 41) kann das Licht aus Bethlehem geholt werden. Von Montag, 20., bis Donnerstag, 23. Dezember, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung (0172 365 32 41) ist das auch im Neudietendorfer Pfadfinderzentrum, Drei-Gleichen-Straße 46, möglich.

Das Friedenslicht aus Bethlehem ist eine Aktion, die 1986 vom oberösterreichischen Landesstudio des ORF ins Leben gerufen wurde. Mittlerweile ist sie in mehr als 30 europäischen Ländern zu einem neuen Weihnachtsbrauch geworden.

Nach dem ökumenische Friedenslichtgottesdienst im österreichischen Salzburg ging das Friedenslicht auf Reise, kam am dritten Advent in Thüringen – am Erfurter Mariendom - an. Federführend für den Empfang, Transport und die Weitergabe sind die verschiedenen Pfadfindergemeinschaften. Koordiniert für Thüringen wurde die Aktion „Friedenslicht 2021“ vom Diözesankurat der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), Eberhard Eckart. Das Triangelportal des Erfurter Domes war auch die erste Verteilort des Lichtes. „Das Licht bedeutet nicht nur Helligkeit in der Dunkelheit und Wärme in der Kälte. Es steht als Zeichen für die Gemeinschaft der Menschen. Das Friedenslicht leuchtet zu Weihnachten überall wie ein großes Netz – bedeutet, du bist nicht allein“, sagt Eckart.

Weitere Verteilorte in Thüringen finden Interessenten auf der Internetseite des Friedenslichtes: www.friedenslicht.de