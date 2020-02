Gotha. In den Winterferien auf Schloss Friedenstein in Gotha gibt es Kunstdruck statt Schulstress. Schulkinder können auch Prinz oder Prinzessin sein.

Menschliche Tiere und royale Schulkinder auf Gothaer Schloss

Während der Winterferien bietet die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha von Dienstag, 11. Februar, bis Donnerstag, 13. Februar, ein vielseitiges Programm für Kinder und Familien an.

In der Ferienzeit locken nicht nur die Ausstellungen „Glanzlichter 2019 – Preisgekrönte Naturfotografien aus aller Welt“ und die „Beautiful old Fans – Herzog Augusts Passion und Prinz Alberts Leidenschaft“, sondern auch Sonderveranstaltungen. Deren Bandbreite reicht von einer kreativen Zeichen- und Malwerkstatt bis hin zu einer Märchenstunde auf dem Schloss.

Die Museumspädagogin Gabriele Roth beispielsweise nimmt junge Künstler mit in eine „Verkehrte Welt“ und stellt Tiere vor, die wie Menschen handeln: Zur Inspiration betrachten alle gemeinsam historische Holzschnitte. Im Anschluss kann jeder Teilnehmer selbst einen kleinen Druck anfertigen.

Petra Hill will ihre Ferienkinder in kleine Prinzen und Prinzessinnen verwandeln: Nach einem Rundgang durch die herzoglichen Gemächer wird an der eigenen royalen Ausstrahlung gebastelt – beim Fertigen einer Maske.

Fast alle Veranstaltungen sind mit einem kleinen Kreativangebot verbunden. Eine Voranmeldung wird in jedem Fall empfohlen. Die Museumspädagoginnen Petra Hill und Gabriele Roth weisen darauf hin, dass das Schloss und die Museen in der Ferienzeit auch mit den Eltern auf eigene Faust erkundet werden können. In Begleitung eines Erwachsenen haben Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres freien Eintritt.

Das komplette Winterferienprogramm auf Schloss Friedenstein kann im Internet auf www.stiftungfriedenstein.de/aktuell nachgelesen werden. Um Voranmeldung unter Telefon: 03621/82 34 55 0 sowie per E-Mail an roth@stiftung-friedenstein.de oder hill@stiftung-friedenstein.de wird gebeten.