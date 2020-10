Der vor einer Woche vorgestellte Frettchen-Rüde hat einen Interessenten gefunden. Das ist eine gute Nachricht, aber sicher ist sein Umzug noch nicht. Erst muss getestet werden, ob er sich in die vorhandene Gruppe einfügt. Das kann man nun für ihn nur hoffen.

Weiterhin stellten wir vor einer Woche ein dreifarbiges Kätzchen vor. Auch dieses Miezchen hatte Interessenten. Dort sollte sie aber als reine Wohnungskatze leben, und das geht bei ihr nicht. Katzen, die in Freiheit geboren sind, sollen auch künftig Freigang bekommen.

Das getigerte Kätzchen verhält sich immer etwas vorsichtig. Foto: Jutta Ritter

Wir wollen die Dreifarbige bei unserer heutigen Vorstellung nochmals mit einbeziehen. Denn die zwei Katzenmädchen, die wir jetzt präsentieren, wurden mit dem Glückskätzchen zusammen gefunden.

Sie sind alle etwa eineinhalb Jahre alt, aber man kann nicht sicher sagen, ob es Geschwister sind. Alle waren anfangs sehr scheu, was sich aber schon gebessert hat. Die Miezen fühlen sich in der Gefangenschaft nicht ausgelastet. Sie wollen ein Revier, in dem sie jagen und Chef sein können.

Die Kätzchen wurden in der „Arche Noah“ kastriert, sodass kein ungewollter Nachwuchs entstehen kann. Interessenten haben die Wahl, eines oder auch zwei der bunten Schar zu adoptieren. Schwarz-weiß, getigert-grau oder eben das dreifarbige Glückskätzchen, es ist alles dabei. Sie können auch zu schon vorhandenen Katzen, wenn diese es erlauben.

Allerdings ist es wichtig, dass alle Miezen ein Zuhause mit Freigang bekommen. Man merkt ihnen an, dass die Sehnsucht nach einem freien Katzenleben in ihnen verankert ist. In der Wohnung oder im Haus sollen sie auch mit leben dürfen, mit allen Bequemlichkeiten für ein Katzenglück.

Mehr Infos gibt es im Tierheim Arche Noah, Boilstädter Straße 26 in Gotha-Uelleben, unter Telefon: 03621/55425.