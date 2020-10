Miku Sophie Kühmel ist Gothas neue Stadtschreiberin

Seit 2008 vergibt die Stadt Gotha das Kurd-Laßwitz-Stipendium an Autoren und lädt sie ein, in der Stadt zu wirken und mit den Gothaern in Kontakt zu treten. Für die Stipendiaten war die Präsenzzeit in Thüringen meist eine Reise in eine ihnen unbekannte Region. Für Miku Sophie Kühmel ist es eine Rückkehr in die alte Heimat. Sie ist erste Stipendiatin der Stadt, die auch aus Gotha stammt.

1992 in Gotha geboren hat Kühmel in Berlin Medienwissenschaften studiert und war für ein Recherchestipendium bereits an der New York University tätig. Dafür hat sie Thüringen vor zehn Jahren verlassen. Nun in Berlin lebend hat sie sich als Schriftstellerin und Podcast-Produzentin einen Namen gemacht. 2019 ist ihr erste Roman „Kintsugi“ erschienen, der mit dem aspekte-Literaturpreis sowie dem Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung ausgezeichnet wurde und es in die Shortlist des deutschen Buchpreises 2019 schaffte.

Die Lesereise fand im Frühjahr ein jähes Ende durch die Corona-Pandemie. Das habe sie kurzfristig unter den Druck gesetzt, ein neues Projekt zu finden, berichtet Miku Sophie Kühmel. Nun arbeitet sie an ihrem zweiten Roman, hat jedoch auch eingesehen, dass so eine Aufgabe nicht übereilt angegangen werden sollte. „Mittlerweile bin ich etwas nachsichtiger mit mir und versuche, das seltsame neue Zeitgefühl sehr bewusst wahrzunehmen, um vielleicht hier und da auch etwas Positives daraus zu ziehen“, sagt die 28-Jährige. Welch Umbruch das Virus für Medienschaffende wirtschaftlich bedeutet, habe sie nur teilweise zu spüren bekommen. „Ich habe das Glück, nicht von Lesungen allein leben zu müssen, weshalb die Pandemie für mich nicht in dem Maße wirtschaftlich bedrohlich war, wie für viele andere aus dem Kulturbereich.“

Vorfreude auf die Ruhe zum Schreiben

Auf die Ruhe zum Schreiben freut sich die neue Stadtschreiberin in Gotha. „Tatsächlich hätte ich mich nicht auf jedes beliebige Stipendium dieser Art beworben“, sagt sie. Doch die Gelegenheit, für einen begrenzten Zeitraum noch einmal in der alten Heimat zu wohnen, habe für sie einen besonderen Reiz gehabt – auch wenn das Verhältnis dazu sehr ambivalent sein, betont sie. Nicht nur positiv denkt sie an Gotha zurück. „Aber ehrlich gesagt, wer tut das nicht“, fragt Kühmel. Das Stipendium sei für sie nach zehn Jahren auch eine Möglichkeit, aus einer neuen Perspektive auf die Stadt zu schauen – „Und darauf freue ich mich ganz ehrlich sehr.“

Ihr Schreibumfeld hat Einfluss auf ihre Arbeit, sagt Miku Sophie Kühmel. Auch wenn ihre Figuren nicht mit ihr identisch seien, schreibe sie viel aus der eigenen Erfahrung heraus, aus einer Prägung. „Und deswegen glaube ich, dass mir der Aufenthalt in der Stadt viel beibringen kann“, sagt sie. Zudem wünsche sie sich, mit den Gothaer, gerade den ganz jungen, in Kontakt zu kommen. Immerhin teile sie die Erfahrung, dort aufgewachsen zu sein.

Dabei könnte auch ein für Stadtschreiber neues Medium ins Spiel kommen. Denn als Podcast-Produzentin hat Kühmel seit 2016 Erfahrung. Audioserien wie die der Zeitschrift Geo, „Plan W“ von der Süddeutschen Zeitung oder „Hört Hört“ hat sie produziert. Zuvor war sie als Autorin, Sprecherin, Moderatorin und Redakteurin im Uni- und Lokalradio tätig. In Gotha auditive Medien zu produzieren, kann sie sich durchaus vorstellen: „Klänge, Aufnahmen, gesprochenes Wort sind für mich jedenfalls sehr wichtig. Wir werden sehen, was sich umsetzen lässt“, sagt sie.

Miku Sophie Kühmel folgt auf die Soziologin Katharina Müller, die 2020 in Gotha die Arbeit an einem Jugendroman begonnen hat, der das Thema Umweltaktivismus behandeln soll. Auch Kühmel soll in Gotha schreiben. Doch worüber, so weit sei dir Planung noch nicht.