Milder Winter: schlecht für Wintersport – gut für Straßenbau

An einen Winter wie diesen kann sich Marco Schütz (parteilos), Bürgermeister von Tambach-Dietharz, nicht erinnern. Selbst auf den Kammlagen des Rennsteigs sei bis dato Skifahren nicht möglich gewesen. „Ohnehin stellen wir seit Jahren fest, dass der Wintertourismus nicht das ist, was uns voranbringt. Skifahrer reisen dorthin wo Schnee garantiert ist. Dazu gehören wir leider nicht dazu“, stellt er fest.

Bauarbeiten werden fortgesetzt

Ob es stürmt oder schneit, auf dem Rennsteig an der Neuen Ausspanne hält Detlef Clemens die Fahne hoch. Er betreut dort im Auftrag der Stadt sowie der Gemeinde Floh den Parkplatz, das Rennsteighaus und sorgt für Stärkung der Wanderer und Radfahrer – aber eben nicht Skifahrer. Beim Blick auf die Wettervorhersagen hat Schütz wenig Hoffnung, dass sich daran etwas ändern werde.

Das ehemalige Glüso-Gelände will die Diakonie bebauen. Foto: Wieland Fischer

Dafür stehen die Zeichen günstig, dass die Bauarbeiten in der Bergstadt auch in Wintermonaten fortgesetzt werden. Zwei Baumaßnahmen habe die Stadt aktuell am Laufen. Eine davon in der Hohen Warte. Im Dezember war dort die Bitumenschicht aufgebracht worden. Jetzt gehe es darum, die Randbereiche neu herzurichten. „Da ist so ein milder Winter von Vorteil.“ Seit Mitte Januar werde daran gearbeitet. Bis Mitte dieses Jahres solle auch die Heinrich-Heine-Straße hergerichtet sein.

Auf dem Glüso-Gelände herrscht noch Winterruhe

Auf dem ehemaligen Glüso-Gelände herrscht hingegen noch Winterruhe. Dort will die Diakonie Gotha ein Quartier mit altersgerechtem Wohnen, Kindergarten und Bistro bauen. „Wir sind dazu noch in Gesprächen“, sagt Andrea Schwalbe, geschäftsführender Vorstand, zum aktuellen Stand. Die Stadt gehe davon aus, dass bis 1. März 2020 der Antrag auf Baugenehmigung für das Großprojekt eingereicht werde, sagt Schütz.

Der Musikpavillon im Kurpark Tambach-Dietharz wird immer wieder beschmiert. Foto: Wieland Fischer

Für das seit Jahren leerstehende Nesselberghaus hat sich ein neuer Betreiber gefunden. Bis zur Wiedereröffnung gehe wohl noch einige Zeit ins Land, aber es werde dort bereits aufgeräumt.

Bewegung zeichne sich auch für das Gasthaus Zum Lamm ab. Ein privater Investor wolle dort Wohnungen und Praxisräume einrichten. Er habe auch eine Gaststätte heiß empfohlen, sagt Schütz. Denn hinsichtlich Gastronomie gebe es Lücken in Tambach-Dietharz.

Kurpark kommt in die Kur

Die Stadt will den Kurpark in die Kur nehmen. Hier gehe es erst einmal um die Planung, sagt Schütz. In welchem Umfang das geschehen soll, das richte sich nach Fördermitteln und wo der Stadtrat die Prämissen festlege. Seit den 1970ern sei im Kurpark nichts Grundlegendes geschehen. Die Anlage soll aufgehübscht werden, Wege und Teiche bleiben, wo sie sind. Für den Musikpavillon sei ein Plateau denkbar, um Schmierfinken keine Angriffsfläche mehr zu bieten. Es bleibe alles im Rahmen, koste dennoch mit Förderung mehr als eine Millionen Euro. Aber zu einem Luftkurort, wie Tambach-Dietharz, gehöre nun mal ein Kurpark, findet der Bürgermeister. Die Planung stehe dieses Jahr an, die Bauarbeiten hauptsächlich 2021.

Auch der grundhafte Ausbau der Spitterlaite ist Teil der Agenda, damit die wassergebundene Straße bei Starkregen nicht mehr abrutscht. Die Stadt habe ein Grundstück dort zum Ausbau erworben. Auch die Gartenstraße/Brauhausstraße soll als letzte im innerstädtischen Bereich befestigt werden.

Tambach-Dietharz kommt ohne Kredite voran

Für die Galbergstraße geht es 2020 um die Planung, um nächstes Jahr den Ausbau zu realisieren. Die beiden Haltestellen in der Bahnhofstraße sollen behindertengerecht hergerichtet werden. Allein dafür sind 100.000 Euro im Haushaltsplan vorgesehen.

Der vom Stadtrat Ende Januar beschlossene Etat für dieses Jahr umfasst rund 1,6 Millionen Euro im Vermögenshaushalt sowie 5,7 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt. Das Zahlenwerk habe einen ähnlichen Umfang wie im Vorjahr, sagt Schütz. Kredite müsse die Stadt nicht aufnehmen. Auch Steuererhöhungen gebe es nicht. Rückläufige Gewerbesteuereinnahmen würden durch höhere Einnahmen bei Einkommens- und Umsatzsteuer kompensiert. Auch der Zuwachs an Einwohnern (4268 zum 31. Dezember 2019) und Kindern unter sechs Jahren mache sich im Stadtsäckel bezahlt.

Das ehemalige Gasthaus Zum Lamm will ein Investor für Wohnungen herrichten. Foto: Wieland Fischer

Dennoch stellt der Bürgermeister fest, dass es jedes Jahr schwerer falle, den Verwaltungsetat „rund“ zu bekommen, sprich in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen. Um die Investitionen zu finanzieren, will die Stadt rund eine Million Euro aus ihrer Rücklage nehmen. Sie plant außerdem 460.000 Euro an Fördermitteln ein. Im Etat steht auch die Anschaffung eines Hilflösch-Feuerwehrautos für 370.000 Euro. „Wir hoffen da auf 90.000 Euro Förderung. Wir schaffen es auf jeden Fall an“, betont Schütz.

In der Jahresrechnung für 2019 zeichnet sich ab, dass die Stadt rund eine halbe Million Euro der Rücklage wieder zuführen kann, weil nicht alles aufgebraucht worden war. So werde das Gesparte nicht so stark abnehmen. Der Schuldenstand von Tambach-Dietharz liege bei 461.000 Euro, das wären 108 Euro pro Kopf. Schütz: „Wir haben vor, 2023 schuldenfrei zu sein.“ Das sind schöne Aussichten für den Luftkurort – finanziell gesehen.