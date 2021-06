Millionenbetrag für Bildung in Gotha

Gotha. Neue Innenhöfe im August-Köhler-Kinderhaus und weitere Umbauten hier.

An mehreren Stellen Gothas investiert derzeit die Stadt in die Bildung. Der Umbau der Regelschule Conrad Ekhof ist voll im Plan, Kosten 3,2 Millionen Euro. Die Umsetzung der Brandschutzauflagen für 190.000 Euro in den Integrativen Kindergarten der Johanniter in der Spohrstraße hat begonnen, berichtet Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Die Innenhöfe des August-Köhler-Kinderhauses sind für 246.000 Euro hergerichtet. Eine klimaneutrale Wärmeerzeugung hat das Montessori-Kinderhaus für 22.000 Euro erhalten.