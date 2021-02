Mit 1,3 Promille aufgefahren - Heimkino aus Keller gestohlen

Mit 1,3 Promille aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall unter Einwirkung von Alkohol kam es am Freitagnachmittag um 16:25 Uhr auf der Bundesstraße 247 nahe der Anschlussstelle Gotha. Ein 55-jähriger Fahrer eines Sattelzuges hatte zuvor an einer Ampel in Fahrtrichtung Gotha halten müssen. Der hinter ihm fahrende 47-jährige Fahrer eines Kleintransporters bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Sattelauflieger auf. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Verursacher alkoholisiert. Ein Test ergab 1,34 Promille. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus wurde der Führerschein des 47-Jährigen sichergestellt. Sein Citroen Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 6.500 Euro.

Heimkino aus Keller gestohlen

Von Donnerstag bis Samstag, 13.15 Uhr, brachen Unbekannte in der Ruhlaer Straße in Waltershausen zwei Keller auf. Nach derzeitigen Kenntnisstand erbeuteten die Täter ein Mountainbike der Marke "Scott", eine Heimkinoanlage und mehrere Elektrowerkzeuge. Der Gesamtwert der Sachen beziffert sich auf 950 Euro. Sachdienliche Hinweise an Tel. 03621/781124 (Bezugsnummer 0045288/2021).

Keller aufgebrochen

In der Nacht auf Samstag wurde ein Keller eines 80-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Gothaer Von-Zach-Straße aufgebrochen. Neben Lebensmitteln entwendeten die unbekannten Täter auch Haushaltsartikel. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0045179/2021 entgegen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen