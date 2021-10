Mit 100 km/h durch Friedrichroda - Aggressive 27-Jährige spuckt Polizisten an

Die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Mit über 100 km/h durch Friedrichroda unterwegs

Nach einer Geschwindigkeitsmessungen in Reinhardsbrunn im Kreis Gotha hat die Gothaer Polizei mehrere Temposünder gestellt. Die Gothaer Polizei hat am Samtag zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr in Reinhardsbrunn Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Von etwa 200 Fahrzeugen fuhren laut Polizei zehn zu schnell. Ein Fahrer durchfuhr den Bereich mit 107 km/h, was bei erlaubten 50 km/h 57 km/h zu schnell war. Ihn erwarten nun ein erhebliches Bußgeld, ein Fahrverbot von mehreren Monaten sowie Punkte in Flensburg.

Polizisten angespuckt: Aggressive 27-Jährige in Gewahrsam

Am Sonntag kam es kurz nach 19 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Lindemannstraße in Gotha. In einer Wohnung sollten sich laut Zeugenangaben mehrere Personen lautstark streiten. Den Beamten zeigte sich vor Ort der Hintergrund der verbalen Auseinandersetzung. Eine 27-Jährige wollte die Wohnung trotz der Aufforderungen des Inhabers nicht verlassen. Sie war erheblich alkoholisiert und auch die Polizisten konnten die Dame nicht dazu bewegen, die Wohnung zu verlassen.

Während der Identitätsfeststellung griff sie die Beamten an und bespuckte sie. Da die 27-Jährige nicht zu beruhigen war, wurde sie in Gewahrsam genommen und zur Polizei Gotha gebracht. Kurz nach 5.30 Uhr konnte sie die Dienststelle wieder verlassen. Die Polizisten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Auto steht in Gotha im Wasser

