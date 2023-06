Mit 100 km/h durchs Jonastal - Polizei erwischt 65 Temposünder

Im Jonastal wurde am Montag durch die Polizei die Geschwindigkeit kontrolliert. (Symbolbild)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle im Jonastal zwischen Arnstadt und Crawinkel gingen der Polizei 65 Temposünder ins Netz. Für einige wird es teuer.

Die Polizei führte am Montag Geschwindigkeitskontrollen im Jonastal zwischen Arnstadt und Crawinkel durch. Wie die Polizei am Dienstag informierte, seien in einer 60er-Zone von 329 Fahrzeugen 65 zu schnell unterwegs gewesen.

Ein Autofahrer habe die Messstelle mit 100 km/h durchfahren. Alle Fahrzeugführer, die zu schnell unterwegs waren, würden in den nächsten Tagen Post erhalten.

