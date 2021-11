Mit 150 km/h durch 50er-Zone gerast – mehr als 130 Temposünder im Kreis Gotha von Polizei ertappt

Gamstädt. Bei Geschwindigkeitskontrollen im Landkreis Gotha ist ein Autofahrer mit 150 km/h bei erlaubten 50 gemessen worden. Was den Raser jetzt erwartet, lesen Sie hier.

Bei Geschwindigkeitskontrollen hat die Polizei am Sonntag auf der B7 in der Ortslage Gamstädt (Landkreis Gotha) in Richtung Erfurt 132 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Während der Messungen im Zeitraum von 8.30 Uhr bis 16.15 Uhr passierten den Polizeiangaben zufolge insgesamt 895 Fahrzeuge den Bereich, in dem die Höchstgeschwindigkeit 50 km/h beträgt.

Ein Autofahrer hatte es dabei besonders eilig. Er durchfuhr die Messstelle mit 150 km/h. Nach dem bundeseinheitlichen Bußgeldkatalog wird eine Übertretung von mindestens 70 km/h mit einem Bußgeld von 800 Euro, 2 Punkten im Fahreignungsregister und 3 Monaten Fahrverbot geahndet, teilte die Polizei mit.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Verfolgung endet erst nach Kollision mit Polizeiwagen: Kind und Jugendliche aus Thüringen festgenommen

Verfolgungsjagd auf der Autobahn: Straßensperre durchbrochen - Polizist verletzt