Mit Brecheisen, Sturmhaube und Schlagstock ertappt – Dieb scheitert mit Trick

Auf frischer Tat stellten die Polizisten am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr einen 34-Jährigen nach einem Einbruch in ein Imbissgeschäft in der Seebergstraße. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Mann neben Brecheisen und Sturmhaube auch Pfefferspray und ein Schlagstock gefunden. Selbst das Diebesgut aus dem Imbiss hatte der 34-Jährige noch bei sich. Noch am selben Tag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Autokennzeichen abgerissen

Unbekannte haben am Samstagabend gegen 19.50 Uhr an mindestens 23 Fahrzeugen die Kennzeichentafeln und Kennzeichenhalterungen abgerissen und sie einige Meter neben die Fahrzeuge geworfen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann laut Polizei noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha zu melden.

Dieb in Geschäft eingeschlossen

Einen nicht ganz ausgereiften Trick ließ sich ein 42-Jähriger einfallen, um an Diebesgut zu gelangen. Nach Angaben der Polizei ließ er sich am Samstagabend in einem Geschäft in der Gothaer Innenstadt nach Geschäftsschluss einschließen. Die Alarmanlage verriet ihn jedoch schneller als ihm lieb war. Zusammen mit dem Geschäftsinhaber und der Polizei wurde der Dieb befreit. Seine Beute im Wert von circa 20 Euro fiel nicht groß aus. Gegen den 42-Jährigen wird nun ermittelt.

