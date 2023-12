Mit christlichen Traditionen verbunden

Kreis Gotha Geschichte des Gothaer Landes: Karpfen und Forellen aus der Region gehören zum Festtagsessen

Heiko Stasjulevics

An Weihnachten und Silvester wird auch im Gothaer Land traditionell Fisch gegessen, denn dieser Zeitraum war auch eine Zeit des Fastens. Es sollte auf Fleisch verzichtet werden, Fisch hingegen durfte man essen. Darin liegt der Ursprung für das traditionelle Fischgericht am Heiligen Abend oder an Silvester. Außerdem spielt der Fisch eine besondere Rolle in der christlichen Symbolik.

Das bedeutet viel Arbeit für die heimischen Fischer in den Wochen zuvor. Sie gelten als Hoch- und Hauptsaison für die Fischer. Karpfen und Forellen führen dabei den Reigen an, aber auch Edelfische wie Aal, Hecht, Schleie, Stör, Wels und Zander sind sehr beliebt.

Den Fisch erwarb die Hausfrau früher meist auf dem Wochenmarkt, ebenso bei den Fischern selbst. Auch so mancher Müller verkaufte Fische aus seinem Mühlenteich oder Mühlgraben.

Fisch wurde früher viel mehr als heute gegessen. Allein die Menge der Fischgeschäfte, die es in Gotha einst gab, lässt darauf schließen. Vor rund 100 Jahren galt Otto Böhm in der Marktstraße als größter Fischhändler. Zehn weitere Händler gab es noch, wie Gustav Heimburg in der Mönchelstraße oder Leopold Gams auf dem Hauptmarkt. Anfang der 1930er-Jahre entstanden eine Reihe neuer Fischgeschäfte, so die „Erste Gothaer Seefischräucherei, Marinieranstalt und Eisverkauf“ von Max Böhmer in der Blumenbachstraße 1-3, ebenso die Cuxhavener Fischhalle in der Uelleber Straße 40, Alfred Ellenberg in der Langensalzaer Straße 31, Otto Frommann in der Mönchelstraße 10 und 44 sowie Hans Krech in der Langensalzaer Straße 39.

Anno 1949 gab es sechs Fischgeschäfte, darunter Max Böhmer in der Gutenbergstraße 2, die Gothaer Fischhalle von Ewald Mangels, Blumenbachstraße 1-3, in der alten Teichmühle am Mohrenberg Else Marik und die Konsumverkaufsstelle Nordsee am Neumarkt.

In den meisten dieser Geschäfte befand sich im Schaufenster ein Glasbecken. Zur Freude der Kinder schwammen das ganze Jahr über Karpfen darin. Mädchen und Jungen drückten sich an den Schaufenstern die Nasen platt. Die leckeren Fischbrötchen, die es in diesen Läden gab, kosteten damals nur 25 Pfennige.

Als größtes Fischereiunternehmen im Gothaer Land gilt heute die Fischzucht Reinhardsbrunn. Zu den wichtigsten Gewässern des Unternehmens zählen die Teiche von Reinhardsbrunn, einst von Mönchen des dortigen Klosters angelegt. Noch heute kann man die Anlage als perfekt bezeichnen.

Auch die Teiche bei Cumbach werden von diesem Fischereibetrieb bewirtschaftet. Sie gehörten einst der „Herzoglichen Kammer“ und boten gute „Karpfen und Aale“. Um 1728 ließ der Gothaer Herzog dort ein Fischhaus errichten. Reinhardsbrunner Mönche hatten auch hier diese Teichanlage aus einem Sumpfgebiet geschaffen. Im April 1945 wurde das Fischhaus bei Kampfhandlungen zerstört und später unter dem hochverdienten Kreisfischmeister Albert Weidner wieder aufgebaut. 1948 zog die Bildungsstätte des Thüringer Fischereiwesens ein. Bedeutende Fischerei-Wissenschaftler hielten dort Vorträge. Doch das Haus ist seit Jahren dem Verfall preisgegeben.

Viel Arbeit gibt es zum Jahresende auch im Forellenhof an Gothas Ohrdrufer Straße. Diese Teiche am Fuße des Kleinen Seeberges entstanden während der Regentschaft Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg-Gotha im Jahre 1864. In den Teichen beim herzoglichen Fischhaus, gespeist aus fünf Quellen, wurden anfangs nur Fische gehältert. Erst später wurde dort intensive Fischzucht betrieben, seit 1946 Forellenzucht. In den 1960er-Jahren kamen die Teiche in den Besitz der Familie Wendler. Sieben Teiche bewirtschaftet die Familie dort, weitere Gewässer in Georgenthal und Emleben sind hinzu gepachtet, ebenso der Parkteich zu Gotha. Meist sind es die schmackhaften und gesunden Forellen und Karpfen, mit denen gehandelt wird. Aber auch andere Süßwasserspeisefische gehören zum Angebot, auch Edelkrebse aus dem Parkteich. Abnehmer sind Gastronomie und Einzelhandel in der Region. Vieles jedoch geht über die eigene Ladentheke an der Ohrdrufer Straße, wo die Wendlers den heutigen Forellenhof mit Imbiss seit 1995 betreiben.

BU: Ein prächtiger Weihnachts-Karpfen aus den Reinhardsbrunner Teichen.

BU: Abfischen bei Cumbach in den 1980er-Jahren.

BU: Markus Wendler mit einem Deutschen Edelkrebs aus dem Gothaer Parkteich.

BU: Das Fischhaus in Cumbach verfällt.

Fotos: Heiko Stasjulevics