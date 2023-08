Mit dem Rad durchs Himalaya

Neudietendorf. Lutz Gebhardt hält öffentlichen Radreisevortrag zur ADFC-Landesversammlung im Zinzendorfhaus Neudietendorf.

Am Wochenende treffen sich die Delegierten des ADFC Thüringen zur diesjährigen Landesversammlung in Neudietendorf. Sie wollen unter anderem Projekte der kommenden Monate in den Blick nehmen, insbesondere den Radverkehr im ländlichen Raum. Den Auftakt bildet am Freitag, 25. August, 19.30 Uhr im Zinzendorfhaus ein öffentlicher Dia-Vortrag von Lutz Gebhardt. Er hat 2003 im indischen Himalaya die höchsten Straßenpässe der Welt mit dem Fahrrad bezwungen. Im ehemaligen Königreich Ladakh trafen er und sein Mitfahrer Jens-Ulrich Groß auf eine unglaubliche Kultur, atemberaubende Natur und manche Herausforderung. Mit beeindruckenden Aufnahmen nimmt Gebhardt Interessierte mit auf diese spannende Reise.