Mit der Klarinette auf dem Weg nach ganz oben

Ohne ein Wort zu sagen beweist Conrad Hähnlein, dass er den Nachwuchsförderpreises verdient hat. Leidenschaftlich und souverän spielt der 16-Jährige Klarinette, als hätte er sein großes Ziel schon erreicht: Berufsmusiker zu werden. Eine Unterstützung auf dem Weg dorthin könnte der Scheck sein, den ihm Jörg Krieglstein von der Kreissparkasse Gotha am Donnerstag im Festsaal der Awo-Seniorenresidenz Prinzenpalais überreicht hat.

Viel eindrücklicher als die 1500 Euro Preisgeld, die Conrad Hähnlein mit dem Nachwuchsförderpreis entgegennimmt, mag an diesen Abend das Lob gewesen sein. Die Bundespreise bei „Jugend musiziert“ in den Jahren 2017 und 2018 sind nur zwei Erfolge in einer Liste von Auszeichnungen, die der Gräfenhainer über die Jahre gesammelt hat. Bärbel Michel würdigt die Hingabe ihres Schülers zur Musik in ihrer Laudatio. „Außergewöhnlich“ sei es für sie als Leiterin der Gothaer Kreismusikschule Louis Spohr gewesen, den Werdegang eines solchen Talents mitzuverfolgen. Bärbel Michel war es auch, die Conrad Hähnlein für die Auszeichnung vorgeschlagen hatte.

Seit er sieben Jahre alt ist, spielt Conrad Hähnlein Klarinette. Zwei bis drei Stunden übt er täglich, um das Blasinstrument so spielend zu beherrschen, wie er es auch am Donnerstagabend gezeigt hat – erst solo, dann im Quartett und Quintett mit seinen Mitschülern an der Musikschule und seiner Mutter, die ihm dort auch Klarinettenunterricht gibt. Seit dem Sommersemester 2018 ist der Gymnasiast zudem Jungstudent an der Hanns-Eisler-Musikhochschule in Berlin. Als Ausnahmetalent wird er dort von Musikprofessor Martin Spangenberg unterrichtet.

Conrad Hähnlein setzte sich als Bewerber auf den Nachwuchsförderpreis der Regionalstiftung der Kreissparkasse gegen zwei Bewerber durch: die Ohrdrufer Tennisspielerin Pauline Bauer und den Chor Lebensgeister der Evangelischen Grundschule Gotha. Einen mit 1000 Euro dotierten Sonderpreis erhielt die Theatergruppe „Die Michels“ von der Michaelisschule in Ohrdruf.