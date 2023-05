Mit falschem Blaulicht durch Gotha gefahren - Post im Park verteilt

Gotha. In Gotha ist in der vergangenen Nacht ein 18-Jähriger mit einem Blaulichtsignal auf dem Dach seines Autos herumgefahren. Im Mönchpark wurde von Unbekannten Post verteilt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag bekam die Polizei den Hinweis auf ein Auto, dass mit blauem Rundumlicht durch Gotha fährt. Das Fahrzeug konnte tatsächlich in der Oststraße gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da es sich bei dem Auto um kein Einsatzfahrzeug handelte und auch der 18-jährige Fahrer kein Amtsträger war, wurde die Signalleuchte von der Polizei beschlagnahmt und gegen den Fahrer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.

Post im Mönchpark verteilt - Zeugen gesucht

In der zurückliegenden Nacht zerstörten Unbekannte ein Postschließfach vor einem Einkaufsmarkt in der Weimarer Straße. Die Täter entnahmen aus dem Schrank Briefsendungen und verteilten diese anschließend im naheliegenden Mönchpark. Der entstandene Sachschaden an der Schließfachanlage ist derzeit noch nicht ermittelt. Die Polizei in Gotha bittet um Zeugenhinweise zum Geschehen und nimmt diese unter der Telefonnummer 03621/781124 und unter Angabe der Fallnummer 0123197/2023 entgegen.

Betrunkener Fahrradfahrer

Ebenfalls in der vergangenen Nacht kontrollierte die Polizei einen Radfahrer in der Ernststraße. Der bei dem 17-Jährigen durchgeführte Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,96 Promille an. Der Jugendliche musste zur Blutentnahme, und wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

