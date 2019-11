Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Laternen zum Martinsumzug durch Gotha

Nele (vorn) und Cynthia sind mit ihren Laternen auf den Gothaer Neumarkt gekommen. Wie viele andere große und kleine Kinder wollen sie sich in den Martinsumzug einreihen. Traditionell ist der am 10. November in Gotha mit einer Andacht in der Margarethenkirche eingeläutet worden, diesmal mit einem Schattenspiel zum Leben des Heiligen Martin von Tours. Das Fanfaren- und Showorchester Gotha begleitet anschließend die Schar zur Augustinerkirche. Auf dem Klosterplatz warteten dann der Posaunenchor und es wurde getreu dem Vorbild geteilt, kein Mantel, sondern Martinshörnchen. In Waltershausen wird am Dienstag das Martinsfest gefeiert. Dazu lädt der Fröbelkindergarten für 17 Uhr zur Kindertagesstätte nach Ibenhain Groß und Klein ein. 18 Uhr startet der Umzug mit der Lauchaer Blaskapelle durch das Neubaugebiet. Foto: Wieland Fischer