Mit Oma Heidrun auf Kräutertour

Bad Tabarz. Der Kneippverein Bad Tabarz richtet eine Mitmachaktion aus.

Anlässlich der Kneipp-Aktionstage zum Thema Heilkräuter, 14. bis 20. August, lädt der Kneippverein Bad Tabarz/Brotterode bereits für diesen Donnerstag, 3. August, zu einer Kräuterexkursion ein. Sie ist als Mitmachaktion angelegt, mit fachkundiger Anleitung von Kräuterexpertin Heidrun Diringer, genannt „Oma Heidrun“. Kneipp-Vereinsvorsitzender Sigurd Scholze zitiert Sebastian Kneipp: „Die Natur ist die beste Apotheke“. Auf dem Weg in die Natur gelte es, die „Apotheke am Wegesrand“ zu entdecken, um die unscheinbare, aber heilsame Kraft aus Pflanzen zu sammeln zu verarbeiten, zugänglich zu machen. Die Kräuteraktion beginnt 16.30 Uhr am Theodor-Neubauer-Park, Hochbeet Remise. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.