Mit Wanderführer zu vielen Gipfeln rund um Bad Tabarz

Bad Tabarz. Olaf Blechschmidt lädt am Donnerstag zur nächsten Tour ein.

Wanderfreunde können in Bad Tabarz die Gipfel- und Aussichtstour am Donnerstag, dem 24. August, geführt von Wanderleiter Olaf Blechschmidt und seiner Hundedame Abby, erleben. Los geht es um 10 Uhr an der Tourist-Information in der Reinhardsbrunner Straße 39. Die Wanderung dauert etwa vier Stunden. Vom Treffpunkt aus geht der allmählich aufsteigende Weg zur Schutzhütte Zimmerberg mit Blick auf Bad Tabarz von oben. Über den Kammweg des Zimmerberges gelangt die Gruppe zum Fuchsstein, der mit seinem Ausblick auf gegenüberliegende Berge zum Verweilen einlädt. Durch dichten Wald geht die Wanderung weiter bis zur Anhöhe des Gickelhahnsprung, dann zum Hirschstein und über den Roten Turm zum Aschenbergstein mit Rundumblick über den Lauchagrund und die umliegenden Berge. Nach diesem Gipfel geht es bergab zur Märchenwiese, wo der Struwwelpeter und weitere Hoffmannsche Holzfiguren, geschaffen vom Tabarzer Künstler Günter Gehrke, zu besichtigen sind.

Die Teilnahme kostet zehn Euro, Kurkarteninhaber sind frei. Anmeldung bitte bei der Tourist-Information, Telefon: 036259 / 5600, oder per E-Mail:info@tabarz.de